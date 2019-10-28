شكرا لبحثكم عن خبر وباء خبيث يحصد أرواح أكثر من 250 يمنياً ويهدد المزيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، وفاة 257 شخصاً في اليمن نتيجة وباء الدفتيريا خلال عامين.

وأوضحت المنظمة، في حسابها على "تويتر"، أنها قامت "بتلقيح 3.4 مليون طفل ضد الدفتيريا في 186 مديرية حول اليمن".

وبحسب البيان "فقد بلغ مجموع حالات الدفتيريا المشتبه بها 4,541 فيما سجلت 257 حالة وفاة مرتبطة خلال الفترة 12 أغسطس 2017 إلى 12 أكتوبر 2019".

يعتبر مرض الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق عدوى بكتيرية خطيرة تؤثر على الأغشية المخاطية للحلق والأنف ويعتبر من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الموت في ثلاث بالمئة من المصابين.