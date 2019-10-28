شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون ينتحرون على أسوار كبرى قواعدهم العسكرية جنوب البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفشلت قوات الجيش الوطني، الأحد، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المعسكرات شمال غربي محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" أن مليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعاً على معسكر الجب، بهدف استعادته لكن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد.

وأوضح المصدر أن معارك عنيفة دارت وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وأسر آخرين.

وكانت قوات الجيش سيطرت على معسكر "الجُب" الاستراتيجي، القاعدة العسكرية الأكبر للمليشيات شمال غرب الضالع، في العاشر من أكتوبر الجاري.