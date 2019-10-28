شكرا لبحثكم عن خبر أمر ملكي يقضي بإعدام يمنيين في السعودية بهذه التهمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين يمنيين في مدينة جدة بعد أن أدينا بتلقي كمية من الحشيش المخدر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي، إن التحقيق مع اليمنيين إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بتلقي كمية من الحشيش المخدر

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وأوضحت أن المحكمة قضت بقتلهما تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكدت أنه وتم تنفيذ حكم القتل في كلاً من إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري، اليوم الأحد في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وتطبق المملكة أحكام الإعدام على المتورطين بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.