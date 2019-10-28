شكرا لبحثكم عن خبر غريفيث يصل صنعاء في زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن غريفيث سيبحث مع قيادات الحوثيين، التقدم في ملف الحديدة وملف الأسرى وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز، وكذلك العودة إلى طاولة الحوار .

وكان غريفيث التقى الجمعة الماضية في الرياض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وناقش معه سبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.