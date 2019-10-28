شكرا لبحثكم عن خبر القبض على أخطر عصابة لصوص في مدينة المكلا وهذا ما كانت تقوم به! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية بمركز روكب التابع لأمن مدينة المكلا، القبض على عصابة إجرامية تقوم بسرقة الدراجات النارية من مناطق بويش و روكب و خلف.
وأكد مصدر أمني أن هذه العصابة تقوم بتنفيذ عملياتها الإجرامية في أوقات متأخرة من الليل، ولديها خبرة واسعة في سرقة الدراجات النارية بصورة سريعة واحترافية.
وأشار إلى أن قيادة مركز روكب وضعت خطة أمنية للحد من هذه الظاهرة وسرعة ضبط مرتكبيها، موضحا أن الخطة تركزت في تكثيف الدوريات الليلية للاماكن التي شهدت وقائع سابقة، وأثناء ذلك تم ضبط مجموعة من ذوي السوابق في مثل هذه الجرائم.
و أضاف أنه خلال مرحلة جمع الاستدلالات تم التوصل إلى نتائج ايجابية ومعرفة أول دراجة تم سرقتها من منطقة بويش .
ولفت إلى أن هذه الدراجة كانت مفتاح الحل، الذي تم عن طريقة معرفة بقية الدراجات المسروقة وآلية بيعها وكيفية سرقتها وتحديد أفراد العصابة المشتركين في تلك الجرائم البالغ عددهم ستة أشخاص.
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