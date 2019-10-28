شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما حصل للجد بعد أن أطلق حفيده النار عليه من أجل إخافته! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد الشباب على إطلاق النار على "جده" بدافع إخافته في مديرية صالة بمحافظة تعز وسط البلاد . وقال مصدر ميداني ل"يمن برس" أن المدعو (م.ق)18 عام، قام بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه المسدس في الهواء من أجل إخافة جده ويدعى " علي قاسم " 56 عاما الأمر الذي أدى إلى إصابته بفقدان وعي وتدهور صحي نتيجة الخوف الذي تسبب به إطلاق النار . وأضاف المصدر أن الأهالي قاموا بنقل المصاب إلى المستشفى فيما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة الحفيد الذي لا يزال فارفا حتى اللحظة وتشهد مدينة تعز العديد من حالات إطلاق النار وسط المدنيين ويرجع ذلك إلى الإنفلات الأمني الحاصل بالمدينة بسبب الحرب الجائرة فيها منذ أربع سنوات .

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