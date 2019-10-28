شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يحكم سيطرته الكاملة على الخط الدولي بين كتاف والبقع في صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، الأحد، السيطرة على الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي قوله، إن الجيش الوطني سيطر على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن بهذا التقدم أصبح الجيش الوطني محكما للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف العميد القلعي ان وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الالغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.