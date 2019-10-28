شكرا لبحثكم عن خبر "تعز".. انتحار طفل في ظروف غامضة ووالده يقوم بدفنه دون التحقيق في الحادثة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتحر طفل في ربيعه الثاني عشر ، أمس السبت ، في منطقة الحصب بمحافظة تعز الواقعة جنوبي غرب البلاد

وقال مصدر محلي ل " يمن برس" أن الطفل " عمار عادل سعيد "،12 عاما ، وهو من أهالي وادي السلامي بمنطقة الحصب ، قام بقتل نفسه شنقا بعد استخدامه قطعة قماش لوالدته قام بتعليقها في سطح منزلهم وربطها في عنقه مما أدى إلى وفاته .

وذكر المصدر أن سبب انتحار طفل يرجع إلى قيام والده بأخذ هاتفه منه ،

وأشار إلى أن الطفل دُفن مباشرة من قبل والده دون تبليغ الجهات المعنية والتأكد من الحادثة وإجراء التحقيقات اللازمة إزاءها.