شكرا لبحثكم عن خبر معركة مميتة بين طيار سعودي وصاروخ حوثي.. شاهد كيف انتهت! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الإعلامي السعودي هاني الصفيان مراسل قناة العربية مقطع فيديو يوثق تعامل طيار أباتشي سعودي مع محاولة استهدافه بصاروخ من نوع ” سام 7 ” في محافظة صعدة (شمال اليمن). ويظهر الفيديو إطلاق طيار الأباتشيال سعودية شعلات حرارية Flares للحماية أثناء محاولة استهدافه بصاروخ من نوع “سام 7“ في محافظة صعدة وتمكنه من الإفلات منه.

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