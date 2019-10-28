شكرا لبحثكم عن خبر في واقعة نادرة جداً.. إصابة 22 رجلاً بسرطان الثدي في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في واقعة نادرة أصيب 22 رجلاً في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) بسرطان الثدي الذي يصيب النساء عادةً. وكشف الدكتور معاذ الشريحي مسؤول التوعية بمؤسسة السرطان بتعز في تصريح لقناة "يمن شباب" عن إصابة أكثر من 1128 شخصاً بالسرطان بمدينة تعز معظمهن من النساء وبينها 22 حالة إصابة لسرطان الثدي للرجال. وتشير إحصاءات الجمعية الأميركية للسرطان (American cancer society) لعام 2019 الى إصابة حوالى 2670 رجلاً بسرطان الثدي ووفاة حوالى 500 منهم.

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