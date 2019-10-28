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غريفيث يصل صنعاء في زيارة مفاجئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

غريفيث يصل صنعاء في زيارة مفاجئة

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اليمن

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن غريفيث سيبحث مع قيادات الحوثيين، التقدم في ملف الحديدة وملف الأسرى وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز، وكذلك العودة إلى طاولة الحوار .

وكان غريفيث التقى الجمعة الماضية في الرياض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وناقش معه سبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

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