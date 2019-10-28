الأرصاد يحذر من اضطرابات عنيفة ويصدر هذا البيان العاجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في أعالي البحار شرق خليج عدن خلال الأيام القادمة.

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وأوضح المركز في نشرته التنبيهية اليوم الأحد أنه من خلال المتابعة للمعطيات الرصدية والتنبؤية المختلفة ومخرجات النماذج العديدة وصور الأقمار الاصطناعية، يتبين أن العاصفة الإعصارية العنيفة (كيار) تتمركز حاليا شرق وسط بحر العرب على خط عرض 17.5 درجة شمالاً وخط طول 66.8 درجة شرقاً.

وأشار إلى أن مركز العاصفة يبعد عن أقصى نقطة من جنوب شرق سواحل المهرة في حوف مسافة 1450 كيلومتر وعن سقطرى مسافة 1430 كيلومتر، وتتحرك باتجاه غرب – شمال غرب موقعها الحالي بسرعة 15 كيلومتر في الساعة.

ونبه المركز الوطني للإرصاد العاملين في الملاحة البحرية والجوية من سوء الأحول الجوية وينصح بعدم الإبحار في المنطقة المشار إليها .. معبرا عن الأمل من الجهات ذات العلاقة عمل الاستعدادات اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة .

ولفت البيان إلى ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن المركز الوطني .. مشيرا إلى أنه سيقوم بإصدار النشرات اللازمة تباعا.