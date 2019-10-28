الأمم المتحدة تؤكد استمرارها في تقديم المساعدات للنساء الحوامل في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو أركاكي، على استمرار الصندوق في تقديم خدماته للأمومة والطفولة في اليمن وإيصال صوت المرأة اليمنية ومعاناتها للخارج.



جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته، السبت،قبيل مغادرتها صنعاء بعد زيارة هي الأولى لها إلى اليمن استمرت ثلاثة أيام؛ لتقييم الوضع الإنساني .

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وقالت المسؤولة الأممية: إن المنظمة الدولية تركز جهودها على مساعدة النساء أثناء الحمل والولادة وتقديم الحماية وضمان حصولهن على الرعاية الصحية.

وكانت “أركاكي” زارت مستشفى الكويت، قبل الانتقال إلى مركز الدعم النفسي ومساحات الصديقة للنساء والفتيات اللاتي يتم تمكينهن اقتصادياً ودعم مشاريعهن من الصندوق في العاصمة صنعاء وريفها.

يأتي ذلك بعد أشهر من إعلان المنظمة الدولية نقص التمويل الذي يهدد بإغلاق المرافق الصحية باليمن.

وتعد هذه الزيارة بعد إعلان صندوق الأمم المتحدة في نهاية أغسطس الماضي إغلاق 175 منشأة صحية من أصل 268 منشأة يدعمها الصندوق في أنحاء البلاد بسبب نقص التمويل.

يشار الي دراسة حديثة للامم المتحدة، ذكرت أن هناك امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين هناك 1.1مليون امرأة حامل مصابة بسوء التغذية، ما يهدد تهديد حياة 144,000امرأة قد تحدث لهن مضاعفات أثناء الولادة.