الحزب الإشتراكي يهدد حليفه الإصلاح بإسقاطه في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني في تعز ، الأحد، تعليق مشاركته في التحالف السياسي الموالي لحكومة المرتزقة في المحافظة، احتجاجاً على الفساد والفشل الذي تعيشه المدينة الواقعة تحت سيطرة حزب الاصلاح.
واكد الحزب في بيان له تعليق عضويته حتى يتم إجراء تصحيح فعلي وجاد لمسار العمل السياسي ولما يحقق شراكة حقيقية لمعالجة القضايا العامة .. مشيراً الى ان الوضع في تعز يدعو إلى القلق لاسيما مع استمرار الفشل الرسمي واستفحال الفساد في مؤسسات الدولة.
وحمل بيان الحزب بعض أطراف التحالف السياسي مسؤولية فشل تحقيق أهدافه، قائلا: “كنا نراهن على أن بقية المكونات السياسية في التحالف السياسي تشاطرنا هذا الإدراك، لكن ما يؤسف له أن بعض هذه المكونات لم تكن على نفس المستوى من الإدراك، بل سعت إلى إفراغ التحالف السياسي من محتواه الحقيقي” في اشارة الى حزب الاصلاح الذي يسيطر فعليا على المحافظة.
وهدد الحزب بالخروج الى الشارع، والمطالبة برحيل السلطة المحلية.
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