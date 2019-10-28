شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير النقل يوجه باستكمال العمل في منظومة الخدمات الأرضية والملاحية بمطار سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 وجه وزير النقل صالح الجبواني، باستكمال العمل في منظومة الخدمات الأرضية والملاحية بالمطار.

Advertisements وأشاد الجبواني خلال تفقده، مطار عتق بمحافظة شبوة بمبادرة قيادة المحافظة ودعمها في تأثيث المكاتب الادارية والصالات العامة للمطار و استعدادها لتمويل عملية تسويره . وأكد الجبواني حرص الوزارة على تشغيل المطار في اقرب وقت ممكن وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وكان وزير النقل "الجبواني" قد ناقش مع مدير عام المطار سالم حامد جملة من القضايا المرتبطة بأوضاع المطار واحتياجاته الأساسية من التجهيزات الفنية والتقنية.

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