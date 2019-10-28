أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لمساء الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الأحد، الموافق 27 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

مدير عام المسيلة يستلم إبتدائياً مشروع خط مياه منطقة حساي https://www.elyamnelaraby.com/429919/ اجتماع للاطباء والعاملين الصحيين بمستشفى الغيضة https://www.elyamnelaraby.com/429920/ اجتماع لوحدة تنسيق الأمن الغذائي بالمهرة لاقرار خطتها العامة https://www.elyamnelaraby.com/429921/ الهيئة الرئاسية بالمجلس الانتقالي: ملتزمون بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/429922/ كاتب جنوبي يكشف الحل الوحيد لكبح خطر الإخوان والحوثي https://www.elyamnelaraby.com/429923/ مُفاجآت.. مصدر يكشف لليمن العربي عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/429925/ نساء سقطرى يطالبن للمرة العاشرة على التوالي باقالة المحافظ الإخواني محروس https://www.elyamnelaraby.com/429930/ بوعابس يستنكر تلفيق البيانات المسيئة لـ"حضرموت الجامع" https://www.elyamnelaraby.com/429931/ Advertisements العمودي وبن سميط يرفعان شكرهما وتقديرهما لوكيل وادي حضرموت لجهوده https://www.elyamnelaraby.com/429935/ مدير القسم الاجتماعي بمؤسسة المبرة التنموية يزور مدرسة الفقيد بن حمدة https://www.elyamnelaraby.com/429936/ مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بالحديدة تتعرض لقصف حوثي بالمدفعية https://www.elyamnelaraby.com/429937/ الجوبي: يُحدد بداية موسم الصقيع للمحاصيل الزراعية https://www.elyamnelaraby.com/429938/ احباط كمين ارهابي لاستهداف رئيس عمليات اللواء الثامن بأبين https://www.elyamnelaraby.com/429940/ اختتام المرحلة الأولى من حملة التوعية باليوم العالمي لغسل اليدين بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/429942/ مصدر مسؤول بمؤتمر حضرموت الجامع يسخر من أكاذيب بعض منصات التواصل المحلية https://www.elyamnelaraby.com/429943/ إحباط تهريب ذخائر وقذائف شمال الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/429945/ وصول باخرة نفطية إماراتية لدعم كهرباء عدن https://www.elyamnelaraby.com/429948/ "وضاح الدبيش" يكشف لــ "الخليج 365" عن انقلاب جديد لمليشيا الحوثي الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/429953/ مؤسسة طيبة للتنمية تدشن المخيم الطبي الجراحي بمستشفى كرى بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/429956/ مؤسسة الأمل تدشن المساحة الصديقة للطفل في بروم ميفع غربي المكلا https://www.elyamnelaraby.com/429958/

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