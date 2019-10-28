إحباط تهريب ذخائر وقذائف شمال الخوخة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أحبطت قوات الشرطة العسكرية فرع المخا الذي يقودها العقيد بسام الحرق عملية تهريب لكميات كبيرة من الذخائر والقذائف على متن شاحنة لنقل الثلج وسيارة أخرى تحمل القصب في نقطة الحيمة شمال الخوخة.

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وقال العقيد بسام الحرق قائد الشرطة العسكرية في المخا إن النقطة في منطقة الحيمة تمكنت اليوم من ضبط كمية كبيرة من الذخائر والقذائف والقبض على بعض العناصر التي كانت تنوي تهريبها إلى مدينة المخا.

وأضاف الحرق أن الذخائر التي تم ضبطها الأولى كانت في شاحنة لنقل الثلج والسيارة الأخرى كانت تحمل القصب وتم تمويه الذخائر داخل شاحنة الثلج وتحت القصب ولكن يقضة أفراد النقطة وحسهم الأمني وقيامهم بواجبهم على اكمل وجه استطاعوا من ضبط الكمية الكبيرة من الذخائر والتي من بينها قذائف مدفعية الهاون.

وتواصل الشرطة العسكرية فرع المخا بقيادة العقيد بسام الحرق عملها الدؤوب في تأمين مناطق مهمة في الساحل الغربي وقد قامت بإحباط العديد من عمليات التهريب والقبض على عناصر مطلوبة أمنياً وضبط الكثير من المخالفين.