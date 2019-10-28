عضو في الوفد الوطني يكشف حقيقة المفاوضات السرية بين صنعاء والرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف عضو فی الوفد الوطني الیمني عن حقيقة المفاوضات بين صنعاء والرياض.

وكتب العضو في الوفد الوطني الیمنی جمال عامر في منشور على صفحته في ”فيس بوك” إن مسؤولين عسكريين من الرياض يتفاوضون مع نظرائهم في صنعاء عبر دائرة تلفزيونية وأولويات مطالبهم هي البحث عن ماء وجه النظام السعودي.

وأوضح عضو الوفد الوطني أن هذه المفاوضات جاءت بطلب سعودي وذلك عقب عملية نصر من الله، حيث سعت السعودية بالإلحاح الى عدم اعلان ونشر الانتصار في عملية – نصر من الله التي بدأت في اغسطس الماضي وما زالت مستمرة حتى الان.

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واكد أن صنعاء لم تستجب للمطلب السعودي على الرغم من اتصال معزز من ثاني أرفع شخصية عسكرية في وزارة الدفاع السعودية .

وقال عامر: “بناء على ما سبق يمكن ادراك المتغير الذي لا يمكن حجبه”.

وأضاف جمال عامر : يعتمد أنصار الله المضي في مسار التفاوض بالتوازي مع السعي لضرب الاستراتيجية السعودية بتصعيد المواجهات على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة كما حصل في جبهة كتاف والذي تكرر في جبهة الملاحيض قبل أيام في عملية تجاوزت تطهير المناطق التي تم السيطرة عليها قطعة قطعة منذ عامين الى التوغل في مناطق سعودية وقطع الطريق الواصلة بين عسير ونجران بحسب ماأكد لي مسؤول ذو صلة.

وبحسب عامر فإن المسؤول اليمني أوضح انه لن يتم الاعلان عن هذه العملية بشكل رسمي رغم توثيقها بناء على الحاح الجانب السعودي وحرصا على استكمال السير في المفاوضات على الرغم من ان نجاحها من عدمه مرهون بتخلي بن سلمان عن وهم ان هناك معجزة يمكن ان تحصل لتقلب موازين الحرب لصالحه والنظر بدلا عن ذلك بواقعية لحساب الربح والخسارة لخمسة أعوام من عمر الحرب.