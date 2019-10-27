[الإثنين 28 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607

خط الرحلة : القاهرة- سيئون

الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً

رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون- القاهرة

الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً الوصول الساعة 10:15 صباحاَ

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن

الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:45 صباحاً.

رقم الرحلة: 648

خط الرحلة: عدن- عمان

الإقلاع الساعة 07:45 صباحاً Advertisements الوصول الساعة 10:00 صباحاً

رقم الرحلة: 649

خط الرحلة : عمان- عدن.

الإقلاع الساعة 11:00 ظهراً الوصول الساعة 15:30 عصراً.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن- جدة.

الإقلاع الساعة 16:30 مساء الوصول الساعة 18:30 مساء

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة : جدة- عدن

الإقلاع الساعة 19:30 مساء الوصول الساعة 21:30 مساء

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عدن- القاهرة

الإقلاع الساعة 22:30 مساء الوصول الساعة 01:00 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر

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