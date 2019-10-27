مؤسسة الأمل تدشن المساحة الصديقة للطفل في بروم ميفع غربي المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - بروم
دشنت مؤسسة الأمل للتنمية صباح يوم السبت مساحة أمل ضمن مشروع المساحات الصديقة للطفل بتمويل من منظمة اليونيسف وبإشراف من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت التي تنفذه المؤسسة بمركز الأمل لتنمية المجتمع والأسر المنتجة ببروم.
وقام الأستاذ عبدالله بازرعه المدير التنفيذي للمؤسسة بمعية الأستاذة خلود عوض مشرفة المساحة بقص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء أنشطة المساحة.
وأعطت مشرفة المساحة ننبذه تعريفية عن المشروع والذي يعتبر من المشاريع الهامة التي تستهدف فئة الأطفال من خلال تقديم حزمة من الأنشطة والبرامج الهادفة منها الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، وخلق بيئة متهيئة وصديقة ومتنفس وآمنه لإبراز مواهبهم وتعليمهم المهارات الحياتية ومفاهيم الحماية.
وبعدها طافت مشرف المساحة بالحاضرين بالأركان الأربعة الرئيسية للمشروع وهي (مسرح الدمى والعرائس والرسم والكولاج والمكتبة والحكواتي والألعاب الشعبية والرياضية) وتعريفهم بالأنشطة التي سيتم ممارستها مع الأطفال خلال فترة المشروع.
وتستهدف المساحة أكثر من ( 400) طفل من عمر ثلاث سنوات وحتى الثامنة عشرة سنة .
حضر حفل التدشين الأستاذ وضاح باقطيان والأستاذ أحمد باضريس منسقي المشروع مدير المشاريع والبرامج بالمؤسسة الأستاذ إبراهيم بامزاحم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاعتبارية.
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