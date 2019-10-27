مؤسسة طيبة للتنمية تدشن المخيم الطبي الجراحي بمستشفى كرى بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح المخيم الطبي الجراحي في تخصص المسالك البولية بمستشفى كرى العام بمحافظة مارب والذي يستمر حتى يوم 31 أكتوبر.



وتم خلال التدشين التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة طيبة للتنمية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة بالتنسيق مع مستشفى كرى العام ، حيث تأتي المذكرة امتدادًا لمذكرة سابقة وقعتها مؤسسة صلة للتنمية مع وزارة الصحة العامة والسكان بالجمهورية .

وقال وكيل محافظ مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال التدشين ان محافظة مأرب، بحاجة ماسة لإقامة المخيمات الطبية وذلك لتزايد اعداد السكان بالمحافظة، نتيجة لحالات النزوح الكبيرة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث تشهد مستشفيات المحافظة ازدحام متواصل للمرضى.

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واضاف مفتاح إن المخيم سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين مع السفر والتنقل إلى خارج المحافظة أو خارج الوطن لتلقي العلاج , مقدمًا شكره لمؤسسة صلة للتنمية على تمويلها للمخيم ولمؤسسة طيبة للتنمية على اختيارها مستشفى كرى، بمحافظة مأرب لتنفيذ المخيم .

وفي تصريح صحفي قال احمد حديجان مدير مؤسسة طيبة مكتب حضرموت ان المخيم جاء لتخفيف معاناة المواطنين وتقديم خدمات طبية نوعية للمرضى مجانًا للأهالي بمحافظة مأرب والنازحين القادمين اليها من كافة محافظات الجمهورية.

واشار حديجان بأنه سيتم خلال المخيم إجراء 70 عملية جراحية نوعية لتخصص المسالك البولية بقيادة مجموعة من الاطباء الأخصائيين ، حيث تم خلال اليوم الاول من مرحلة المعاينة معاينة اكثر من 300 مريض .

بدورة شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي مؤسسة صلة للتنمية على تمويلها للمخيم الطبي ومؤسسة طيبة للتنمية على تنفيذها للمخيم بمستشفى كرى العام مؤكدًا حرص مكتب وزارة على اقامة مثل هذه المخيمات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المخيم .

حضر التدشين مدير مستشفى كرى العام الدكتور لؤي محمد سليمان مدير مستشفى كرى العام والدكتورة جميلة الربيعي مدير الشؤون الاكاديمية بالمستشفى والاستاذ مختار بامعبد مختص البرامج صحية بمؤسسة طيبة للتنمية والاستاذ عبدالله عفيف منسق المخيم وعدد من الاطباء والإداريين بالمستشفى .