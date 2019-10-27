آل الزبيدي بوادي حضرموت تبارك التوقيع على اتفاق جده.. بيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

أيد مجلس شباب قبيلة آل الزبيدي بوادي حضرموت اتفاق جدة في بيان تم نشره مساء اليوم الأحد 27/اكتوبر 2019م مباركاً ماتم التوصل اليه وداعياً الى تنفيذ مخرجاته على ارض الواقع.

Advertisements

وثمن المجلس دور الملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لرعاية الحوار والدفع به الى حيز التنفيذ معلنا دعمه للمجلس الانتقالي بقيادة القائد عيدروس الزبيدي ومشيرا بان حضرموت من حق الجميع بكل شرائحها الاجتماعية .

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان :

يؤيد ويُبارك مجلس شباب قبيلة آل الزبيدي بوادي حضرموت التوقيع على اتفاق جده مطالباً بتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع شاكراً ومثمناً دور الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح هذا الحوار والخروج بإتفاق يجنب كل الاطراف الإقتتال من أجل المضي بعجلة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام .

وإذ يعرب المجلس تمسكة بقيادته بالمجلس الانتقالي بقيادة القائد عيدروس الزبيدي وانه هو الممثل للجنوبيين وحاملاً على عاتقهُ القضية الجنوبية وانهم يقفون معه في كل خطواته لنيل كافة الحقوق . ويؤكد المجلس مطالبته بأن تنال حضرموت كافة حقوقها ولن نرضى بان يهمش صوت الكثير من أبناؤها أو أن يختزل صوت حضرموت في فئة معينة أو كيان واحد ، فحضرموت بميراثها السياسي والاقتصادي الثقافي والاجتماعي والعلمي والجغرافي من حق كافة طوائفها وأبناؤها وكلنا صوت واحد حتى تنال حضرموت كافة مطالبها الحقوقية والسياسية والاقتصادية.