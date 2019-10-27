شكرا لمتابعة خبر عـــــاجل : المملكة تفاجئ الجميع وتعلن وفاة "محمد عبده" بهذه الطريقة المرعبة... والملك "سلمان" يعبر عن حزنه بهذه الطريقة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وكيل محافظة جدة ، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد عبده مجرشي ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , ولي العهد , نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز , محافظ جدة ، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم , أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، ولأمير منطقة مكة المكرمة ، ومحافظ جدة ، ونائب أمير منطقة المكرمة ، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : المملكة تفاجئ الجميع وتعلن وفاة "محمد عبده" بهذه الطريقة المرعبة... والملك "سلمان" يعبر عن حزنه بهذه الطريقة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.