شبوة: انجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه خلال الاسبوعين القادمين

انجزت اللجنة المكلفة من قبل محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، بطباعة الكتاب المدرسي على الطلاب في كافة المدارس، أعمالها، مؤكدة أنه سيتم التوزيع على المدارس خلال الاسبوعين القادمين.

وبحسب مصادر محلية، فقد جاءت عملية إنجاز طباعة الكتاب المدرسي، بالتزامن، مع اعتماد 500 وظيفة تعاقدية للمعلمين في مديريات شبوة، وفقا لتوجيهات المحافظ بن عديو في منتصف سبتمبر الماضي.



وأوضحت المصادر أن بن عديو يولي التعليم أهمية خاصة في المحافظة، مشيرة إلى أن مشروعي اعتماد وظائف تعاقدية لمعلمين جدد، وعملية طباعة الكتاب المدرسي تمت من نفقات إيرادات النفط الخام في المحافظة.

وكان محافظ شبوة، قد وجه في الـ 15 من سبتمبر الماضي، "باعتماد خمسمائة وظيفة تعاقدية في مجال التربية والتعليم". مشيرا إلى أنه "سيتم اعتماد أجور المعلمين المتعاقد معهم لسد فجوة الاحتياج للمعلمين، من حصة المحافظة من عائد النفط الخام".



وأكد المحافظ في تغريدة له على تويتر، "أن عملية التعاقد ستخضع للمفاضلة ووفق إجراءات التعاقد بموجب المعايير القانونية".



وتعاني محافظة شبوة التي تشهد عملية تعافي على مستوى الخدمات والتنمية المحلية، من عجز في الموظفين في عدة قطاعات مدنية بينها التربية والتعليم.