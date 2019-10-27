سلطات سقطرى تمنع هبوط طائرة إمارتية تحمل على متنها 8 أجانب

منعت سلطات محافظة سقطرى، جنوبي شرق اليمني، مساء السبت، طائرة إماراتية من الهبوط في مطار الجزيرة.



وأفاد مصدر حكومي، أن أمن مطار سقطرى، منع هبوط طائرة إماراتية كانت تقل ثمانية أجانب من الجنسية الهندية.



وقال المصدر إن الأجانب الهنديين استقدمهم المندوب الإماراتي في سقطرى، العميد خلفان المزروعي، لكن السلطات اليمنية منعت ذلك، لعدم حصولهم على فيزا دخول.



وكانت سلطات سقطرى قد أقرت في وقت سابق، منع دخول أي أجانب إلى الجزيرة بدون فيزا مسبقة، وذلك من أجل تنظيم اجراءات دخول الأجانب إلى الجزيرة، ووقف العبث الاماراتي في الجزيرة.



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