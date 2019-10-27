شكرا لبحثكم عن خبر بعدما ظهرت بلباس فاضح تهتف “الشعب يريد إسقاط النظام ... “شاهد” فنانة لبنانية شهيرة تتعرض للتحرش من ”متظاهر” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - الرياض - تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، لفنانة لبنانية شهيرة تعرضت للتحرش من المتظاهرين بعدما ظهرت تهتف وسطهم وهي ترتدي ملابس غير لائقة ومثيرة.

الفنانة “إنجي خوري” ظهرت وقد حملها أحد المتظاهرين على كتفه وهي تقود الهتافات”الشعب يريد إسقاط النظام”، ثم يلتقطها شابًا آخر ويحملها بطريقة لا تخلو من التحرش ويقوم برفعها وسط الهتافات وضحكات من المشاركين.

الفيديو فتح هجوم عنيف على الفنانة فضلًا عن المتظاهرين، بسبب مظاهر الخروج عن التقاليد الشرقية، ولوجود عري وأفعال غير لائقة وسط التظاهرات.

فيما قال البعض أن مثل هذه المشاهد تشوه الثورة اللبنانية ولا تجعل البعض يتعاطف معهم حتى وإن كان معهم الحق في مطالبهم.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم السادس، رغم مصادقة الحكومة أمس على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

وأكد محتجون أنهم مستمرون في إضراب عام للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية، فيما استمر قطع عدد من الطرق التي تربط العاصمة اللبنانية بيروت بمحافظات الشمال والجنوب.

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وعمدت القوى الأمنية إلى فتح بعض الطرقات لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه أعيد صباح اليوم فتح عدد من الطرق، في حين رفض محتجون فتح طرق أخرى.

وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الليلة الماضية أن دوام اليوم “خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض” بعدما كانت أعلنت إضرابا عاما حتى مساء أمس.

وذكرت أنها “بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة، وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن أن مجلس الوزراء أقر أمس موازنة 2020 بعجز 0.6% ومن دون ضرائب جديدة.

كما أعلن أن الحكومة صادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

ووصف الحريري موازنة عام 2020 بأنها “انقلاب اقتصادي” بالنسبة للبنان.

https://twitter.com/ritachebib41/status/1186335868098957317

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