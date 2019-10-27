مصدر مسؤول بمؤتمر حضرموت الجامع يسخر من أكاذيب بعض منصات التواصل المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

سخر مصدر مسؤول في مؤتمر حضرموت الجامع مما نشرته بعض موقع التواصل الاجتماعي المحلية من مزاعم وتكهنات مختلقة بعنوان (أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع يصدرون بيان رفض رسالة لعمرو حبريش رئيس المؤتمر ويتبرؤن من رسالته ويعلنون ترحيبهم باتفاق جده) مؤكدًا بأن هذا البيان المزعوم مختلق ولا أساس له من الصحة.



وقال المصدر : "إن ما يثير الشفقة على القائمين على ذلك الموقع، ومن يقف وراء الترويج لمثل هذه الهرطقات و قلب الحقائق وقول الاباطيل ادراجه لاسماء لشخصيات حضرمية نعتز بها، ولكنها ليس في قوام رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر ولا الهيئة العليا كما زعم ذلك الموقع ، بل ان بعض الأسماء قد توفاهم الله ونسأل لهم الرحمة والمغفرة.

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وأضاف المصدر " إن مؤتمر حضرموت الجامع له هيئات متماسكة تمثل ألوان الطيف الحضرمي بمختلف شرائحه ومكوناته وهي تعمل بكل جدية على تحقيق مخرجات المؤتمر المتوافق عليها من جميع الحضارم في الداخل والمهجر في حدث تاريخي مشهود شارك فيه مكونات وشخصيات المجتمع الحضرمي كافة على إختلاف توجهاتهم وتنوع انتماءاتهم الذين أجمعوا وتوافقوا على رؤى لبت تطلعات أبناء حضرموت وإرادتهم الحرة في رسم معالم حاضرهم ومستقبلهم وحقهم في العيش والحياة الكريمة والآمنة والحفاظ على حقوقهم وأجيالهم القادمة بعيدًا عن أشكال التبعية والتهميش"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التلفيقات والاكاذيب لن تجدي أمام وعي أبناء حضرموت الذين آمنوا بخياراتهم واصبحوا مدركين بأن في وحدتهم انتصارًا لارادتهم ومستقبل أجيالهم، ماضين بكل عزيمة لبلوغ تطلعاتهم.

واختتم المصدر تفنيده بقوله : "وفي الوقت الذي يحتفظ فيه مؤتمر حضرموت الجامع بحقه في مقاضاة ذلك الموقع، والكشف عن من يقف وراء تلك التسريبات الكاذبة والمسيئة، فإنه يدعو وسائل الإعلام كافة بتحري الحقائق والمعلومات الصحيحة والابتعاد عن أساليب الإثارة أو التضليل والعمل في تجاه خدمة الحقيقة والرسالة الإعلامية النزيهة".