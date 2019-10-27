اختتام المرحلة الأولى من حملة التوعية باليوم العالمي لغسل اليدين بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اختتمت المرحلة الأولى من حملة التوعية باليوم العالمي لغسل اليدين والتي تنفذها مؤسسة همة شباب بصنعاء في عدد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكاتب التربية والصحة بالمديريات وبتمويل مقدم من شركة يونيليفر العالمية للصناعات.



ويأتي ذلك ضمن إطار حملة عامة تستهدف المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومخيمات اللاجئين ، وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والتحذير من مرض الكوليرا المنتشر في عدد من بلدان العالم ومن بينها بلادنا اليمن.

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وحيث كان في استقبال فريق المؤسسة بمدينة سيئون عوض علي باجبير مدير مدارس الأرتقاء الأهلية بسيئون للتعليم التمهيدي و الأساسي بنين وبنات ، والذي رحب بأعضاء الفريق مؤكدا لهم وللجميع أن مدارسهم مفتوحة لكافة الأنشطة المختلفة والحملات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والإدراك المعرفي والثقافي بين أوساط الطلاب ، وتسهم في نفس الوقت بإحداث نقلة نوعية في الجوانب التربوية والتعليمية للمدارس.

هذا وكان لبيب كرامة باجري المنسق العام للحملة بمديريات وادي وصحراء حضرموت ، قد ألقى كلمة تعريفية بالحملة للطلاب في الطابور الصباحي مشيرا في سياقها إلى أنهم بتواجدهم اليوم في مدارس الإرتقاء يختتمون المرحلة الأولى من الحملة والتي استهدفت عددا من مدارس مديرية سيئون شملت مدارس النهضة والمهاجر و22 مايو ، مؤكدا أن الحملة ستستمر في مرحلتها القادمة للتوعية وتوزيع قطع الصابون للمرضى في مستشفى سيئون العام وكذا مخيم اللاجئين الصوماليين.

فيما تخلل عملية التوعية في المدرسة توزيع قطع الصابون مع البروشورات التعريفية بطريقة غسل اليدين وأوقات غسلهما بالإضافة إلى نبذة تعريفية عن مرض الكوليرا مسبباته وأعراضه وطرق علاجه.

الجدير بالذكر أن إجمالي قطع الصابون التي تم توزيعها خلال المرحلة الأولى والتي استهدفت طلبة المدارس ومعلميها بلغت 8074 قطعة صابون لايفبوي.