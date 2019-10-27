- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احباط كمين ارهابي لاستهداف رئيس عمليات اللواء الثامن بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - أبين
أقدمت عناصر ارهابية اليوم على تنفيذ كمين مسلح يستهدف النائب الثاني لقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة أبين ورئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة العقيد أحمد بن دحه المحوري ، وتم تنفيذ الكمين بواسطة ثلاث درجات نارية وسيارة هيلكس دبل خلف منطقة المسمير في محافظة أبين على طريق الخاملة.
وقالت مصادر إن مسلحين ارهابيين فشلوا في اغتيال النائب الثاني لقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة أبين ورئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة العقيد أحمد بن دحه المحوري بعد اكتشاف المقاومة الجنوبية الكمين الذي نصبوه.
وقامت المجموعة المسلحة بنصب الكمين لنائب قيادة المقاومة الجنوبية على الطريق المؤدية من بيته في قرية الخاملة إلى مقر عمله في قيادة اللواء الثامن صاعقة بزنجبار ليلا لمهاجمته وتصفيته.
واستطاع أبطال المقاومة الجنوبية واللواء الثامن صاعقة كشف الكمين وتحديد موقعه وسلكوا طريقا آخر في عملية التفاف وتم الاشتباك مع العناصر الارهابية المنفذه الكمين الذين هربوا باتجاه منطقة الجرائب ولازالت التحريات جارية لمعرفة تفاصيل أكثر حول أسماء الخلية الإرهابية التي نصبت هذا الكمين الجبان.
كانت هذه تفاصيل خبر احباط كمين ارهابي لاستهداف رئيس عمليات اللواء الثامن بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.