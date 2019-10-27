احباط كمين ارهابي لاستهداف رئيس عمليات اللواء الثامن بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - أبين

أقدمت عناصر ارهابية اليوم على تنفيذ كمين مسلح يستهدف النائب الثاني لقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة أبين ورئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة العقيد أحمد بن دحه المحوري ، وتم تنفيذ الكمين بواسطة ثلاث درجات نارية وسيارة هيلكس دبل خلف منطقة المسمير في محافظة أبين على طريق الخاملة.



Advertisements

وقالت مصادر إن مسلحين ارهابيين فشلوا في اغتيال النائب الثاني لقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة أبين ورئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة العقيد أحمد بن دحه المحوري بعد اكتشاف المقاومة الجنوبية الكمين الذي نصبوه.

وقامت المجموعة المسلحة بنصب الكمين لنائب قيادة المقاومة الجنوبية على الطريق المؤدية من بيته في قرية الخاملة إلى مقر عمله في قيادة اللواء الثامن صاعقة بزنجبار ليلا لمهاجمته وتصفيته.

واستطاع أبطال المقاومة الجنوبية واللواء الثامن صاعقة كشف الكمين وتحديد موقعه وسلكوا طريقا آخر في عملية التفاف وتم الاشتباك مع العناصر الارهابية المنفذه الكمين الذين هربوا باتجاه منطقة الجرائب ولازالت التحريات جارية لمعرفة تفاصيل أكثر حول أسماء الخلية الإرهابية التي نصبت هذا الكمين الجبان.