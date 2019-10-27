شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوبي: يُحدد بداية موسم الصقيع للمحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابوبكر الشادلي 9:12 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

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حدد فلكي يمني، بداية موسم الصقيع ضريب المحاصيل الزراعية، في ظل تحذيرات أعلنت مراكز الأرصاد الجوية عنها.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، في منشوراً له على صفحته بالفيسبوك "أن موسم العقرب والذي يتميز بضريب المحاصيل الزراعية بدء يوم أمس الجمعة 25 أكتوبر 2019، فيما ستكون العشاء يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019".

الجدير بالذكر" أن ما يسمى الضريب "الصقيع" يصيب المحاصيل الزراعية بالتلف خلال فصل الشتاء الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري.