شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بالحديدة تتعرض لقصف حوثي بالمدفعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية الذارع الايراني باليمن قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمدفعية الهاون الثقيلة وبشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة في مديرية التحيتا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتواصل مليشيات الحوثي قصفها واستهدافها اليومي لمواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بالحديدة تتعرض لقصف حوثي بالمدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.