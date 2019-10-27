مدير القسم الاجتماعي بمؤسسة المبرة التنموية يزور مدرسة الفقيد بن حمدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - القطن

في اطار جهودها بدعم العملية التعليمية والمساهمة بتنمية المجتمع زار مدير القسم الاجتماعي بموسسسة المبرة التنموية محمد بارجاش مدير مدرسة الفقيد بن حمده عبدالله مزروع.



ونقل بارجاش تحيات رئيس الموسسة الشيخ علي بن صالح الحدادي القعيطي.

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ونقل بارجاش من مدير المدرسة عن كافة المشاكل والعوائق التي تعاني منها المدرسة وامكانية مساهمة المؤسسة التي عرفت بنشاطها الدوؤب والمستمر في دعم الخير ودعم التعليم واهله.

وفي نهاية اللقاء قدم بارجاش مجموعة من الهدايا دعما للمدرسة وهي عبارة عن ادوات الكترونية تحفيزا من الموسسة للمدرسة فيما ينفع الطلاب بمجال الحاسوب.