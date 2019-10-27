- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير القسم الاجتماعي بمؤسسة المبرة التنموية يزور مدرسة الفقيد بن حمدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - القطن
في اطار جهودها بدعم العملية التعليمية والمساهمة بتنمية المجتمع زار مدير القسم الاجتماعي بموسسسة المبرة التنموية محمد بارجاش مدير مدرسة الفقيد بن حمده عبدالله مزروع.
ونقل بارجاش تحيات رئيس الموسسة الشيخ علي بن صالح الحدادي القعيطي.
ونقل بارجاش من مدير المدرسة عن كافة المشاكل والعوائق التي تعاني منها المدرسة وامكانية مساهمة المؤسسة التي عرفت بنشاطها الدوؤب والمستمر في دعم الخير ودعم التعليم واهله.
وفي نهاية اللقاء قدم بارجاش مجموعة من الهدايا دعما للمدرسة وهي عبارة عن ادوات الكترونية تحفيزا من الموسسة للمدرسة فيما ينفع الطلاب بمجال الحاسوب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير القسم الاجتماعي بمؤسسة المبرة التنموية يزور مدرسة الفقيد بن حمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.