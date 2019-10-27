العمودي وبن سميط يرفعان شكرهما وتقديرهما لوكيل وادي حضرموت لجهوده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

عبر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي ومدير المركز الوطني للأورام بحضرموت الوادي والصحراء هشام بن سميط عن خالص



آيات الشكر والتقدير لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري في اهتمامه المتواصل لضمان استمرارية عمل

وخدمات المركز الوطني للأورام المجانية ليس على صعيد مرضى حضرموت الوادي والصحراء بل على صعيد المحافظة والمحافظات المجاورة .

واشار كلا من الدكتور العمودي وبن سميط بأن الفضل لله عز وجل ثم الفضل للسلطة المحلية ممثلة في الوكيل الكثيري باعتماده المبالغ اللازمة لشراء الادوية الإسعافية اللازمة التي تصرف مجانا لضمان استمرار علاج مرضى الاورام .

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واوضحا بان الوكيل الكثيري اعتمد ايضا للمركز الوطني للاورام، الموازنة الاسعافية التشغيلية للمركز ولعدة اعوام اضافة الى مشروع الطابق الثاني للمركز وتأثيثه الذي فتح مؤخرا وسيسهم في تخفيف معاناة المرضى المتزايدين , صيانة الدور الاول للمركز , إنشاء مختبر مجاني لمرتادي المركز.

مؤكدين بأن كل عبارات الشكر والتقدير لن توفيه في وقوفه الدائم مع المركز الوطني لعلاج الاورام بحضرموت الوادي وخدمة هذه الشريحة من المرضى ولكن تلك الايادي التي ترتفع تضرعا للعلي القدير من المرضى هي خير جزاء من الله وان يجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته .

واكدا بأن المركز اصبح صرحا طبيا يشار له بتميزه بما يقدمه من خدمات مجانية وخير دليلا زيارة معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم بالإشادة والشكر والعرفان للطاقم العامل وتكاتف وتعاون السلطة المحلية ومكتب الوزارة في استمرارية عمل المركز وما يقدمه من خدمات ليس على صعيد مديريات الوادي بل المحافظة والمحافظات المجاورة.