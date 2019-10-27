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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوعابس يستنكر تلفيق البيانات المسيئة لـ"حضرموت الجامع" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
قال المتحدث الرسمي لمؤتمر حضرموت الجامع صلاح بوعابس، إن اقدام بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي على تلفيق البيانات واختلاق الأكاذيب بهدف التدليس والمساس بالهيئات الاعتبارية والتأثير على مواقفها أمر معيب وسقوط اخلاقي.
وأضاف، أن البيان الكاذب الذي روجت له بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ونسبته زورًا وبهتانًا لأعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع , مدان وقد تم ضحده واستنكاره من الجميع , لافتًا إلى ان الفريق القانوني للمؤتمر يتدارس حاليًا رفع دعوى قضائية ضد مروجي ذلك البيان المزور واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مذكرًا بأن حضرموت تملك أرثًا صحفيًا رفيعًا يتوجب الحفاظ عليه من بعض السلوكيات الدخلية , منوهًا إلى أن المؤتمر سيسعى مع الاعلاميين والمختصين في الاجهزة القضائية الى تنظيم نشاط يعزز من القيم المهنية للرسالة الاعلامية.
وقال المتحدث الرسمي : " أن مؤتمر حضرموت الجامع جاء من أجل حضرموت وحقوقها، وأن قيادته تعمل على تحقيق مخرجاته المتوافق عليها من جميع الحضارم بمختلف شرائحهم وتكويناتهم بما يحقق لهم وأجيالهم الخير والعزة بعيدًا عن التبعية والتهميش .
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