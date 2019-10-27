- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نساء سقطرى يطالبن للمرة العاشرة على التوالي باقالة المحافظ الإخواني محروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سقطرى
خرجت اليوم الأحد، تظاهرة نسائية في سقطرى للمطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس المحسوب على حزب الإصلاح بعد افتعاله العديد من العراقيل وتوقف عجلة التنمية في المحافظة.
وانطلقت المسيرة من أمام مبنى المجلس الانتقالي الجنوبية طافن من خلالها شوارع العاصمة مروراً بديوان المحافظة وصولاً لمقر التحالف العربي وردد المتظاهرات شعارات رافضة لتواجد حزب الإصلاح على رأس هرم السلطة مطالبات بإعفاء محروس من منصبه الحالي .
وعبرن حرائر سقطرى عن شكرهن وتقديرهن لتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مايقدمه من دعم متواصل لسقطرى في شتاء المجالات مستنكرات الهجمه الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها دولة الإمارات من قبل ادوات حزب الاخوان الإرهابي .
كما استنكرن في بيانهن اعتراض المحافظ لطائرة إماراتية أتت لنقل عدد من الحالات المرضية المستعصية من أبناء الارخبيل؛ لتلقي العلاج في دولة الإمارات باطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نساء سقطرى يطالبن للمرة العاشرة على التوالي باقالة المحافظ الإخواني محروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.