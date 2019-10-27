نساء سقطرى يطالبن للمرة العاشرة على التوالي باقالة المحافظ الإخواني محروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

خرجت اليوم الأحد، تظاهرة نسائية في سقطرى للمطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس المحسوب على حزب الإصلاح بعد افتعاله العديد من العراقيل وتوقف عجلة التنمية في المحافظة.



وانطلقت المسيرة من أمام مبنى المجلس الانتقالي الجنوبية طافن من خلالها شوارع العاصمة مروراً بديوان المحافظة وصولاً لمقر التحالف العربي وردد المتظاهرات شعارات رافضة لتواجد حزب الإصلاح على رأس هرم السلطة مطالبات بإعفاء محروس من منصبه الحالي .

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وعبرن حرائر سقطرى عن شكرهن وتقديرهن لتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مايقدمه من دعم متواصل لسقطرى في شتاء المجالات مستنكرات الهجمه الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها دولة الإمارات من قبل ادوات حزب الاخوان الإرهابي .

كما استنكرن في بيانهن اعتراض المحافظ لطائرة إماراتية أتت لنقل عدد من الحالات المرضية المستعصية من أبناء الارخبيل؛ لتلقي العلاج في دولة الإمارات باطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة.