"الواجبات الزكوية" تلتقي عام الإدارة العامة للسكرتارية الفنية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى المدير العام للإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت هشام باحميد بمكتبه صباح اليوم الأحد، بمدير عام الإدارة العامة للسكرتارية الفنية والمتابعة سالم بامهدي ومدير إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب مارينا الجوهي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإدارات.



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ويهدف اللقاء الى تنسيق العمل المشترك وتوطيد العلاقة بين إدارتي السكرتارية الفنية وبحوث التنمية مع الإدارة العامة للواجبات الزكوية، ومناقشة تخصيص برامج تدريبية وتأهيلية للكادر الوظيفي بالإدارة العامة للواجبات ومكاتب التحصيل بالمديريات خلال العام القادم 2020م، وتحديد أولويات التدريب لتعزيز وتفعيل دور السلطات المحلية بالمديريات لما من شأنه تعزيز الموارد المحلية بالمديريات والمحافظة، ولتعزيز مهارات الموظفين وتقوية قدراتهم وتفعيل جانب التدريب لدى إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب.

من جانبه رحّب المدير العام للواجبات الزكوية بهذه المقترحات التدريبية والتأهيلية التي ستسهم في رفع كفاءة الموظفين، وأعطى لمحة مختصرة عن دور الإدارات والأقسام بالإدارة العامة ومكاتب التحصيل بالمديريات في جباي وتحصيل الموارد الزكوية، مشيراً الى أن الموارد الزكوية تصب 100% في إيرادات السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر اللقاء مدير إدارة الإحصاء والتخطيط بالإدارة العامة للواجبات الزكوية خالد باسعد.