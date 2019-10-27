مدير عام سيئون يناقش عدد من النشاطات بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

التقى مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري صباح اليوم في مقر مكتب وزارة السياحة بمدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء علي محمد السقاف.



وخلال اللقاء اشاد مدير عام مديرية سيئون بالدور الكبير الذي يقدمه مكتب وزارة السياحية في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكدا مساندته في تذليل الصعوبات لتعزيز دورها وفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة .

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وأستعرض اللقاء مناقشة الإجراءات والاستعدادات المتخذة بشأن إقامة مهرجان سياحي بمدينة سيئون خلال موسم الحول السنوي للإمام الحبشي تحت مسمى (مهرجان سيئون السياحي الأول) 1441هـ - 2019م والتباحث على آلية العمل المشتركة في تكوين اللجان المنظمة لسلاسة التنظيم وتحقيق النجاح.

وجرى الاطلاع كذلك على ابرز الافكار الممكن ضمها لبرامج الاحتفالية الخاصة بالزيارة السنوية والذي سيتخلل عدد من الالوان متنوعة من الفنون الشعبية والتقليدية والذي يأتي بتنظيم السلطة المحلية بمديرية سيئون مع مكتب وزارة السياحة بوادي حضرموت برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء.

واثري اللقاء الذي حضره المدير المالي والاداري بمكتب السياحة يسلم عباد بعدد من الافكار والملاحظات المستفيضة التي تهدف الى تعزيز نجاح المهرجان الأول بمدينة سيئون.