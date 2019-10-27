شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُفاجآت.. مصدر يكشف لليمن العربي عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 حسام السعيدي كشف مصدر مطلع لليمن العربي عن أسماء وزراء الحكومة الجاري تشكيلها بناء على اتفاق الرياض، الذي قامت برعايته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه عيدروس الزبيدي وبين الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.

وقضي الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة. الأسماء - رئيس الوزراء المرشحان كل من فرج البحسني و سالم الخنبشي - وزير الداخلية مرشحان لم يحسما حسين علي هيثم او احمد مساعد حسين - وزير الخارجية رياض العكبري - وزير الدفاع يحي حسين صلاح - وزير الاعلام محمد عبدالمجيد قباطي - وزير الصحة د. عبدالناصر علي منيباري - وزير الثقافة مروان دماج Advertisements - وزير التعليم العالي د.محمد ابوبكر حميد - وزير المالية محمد بن همام - وزير النقل حسين العبادي - وزير الاستثمار د. عادل باحميد - وزير التعليم اشراق الحكيمي - وزير الثروة السمكية د الحسن علي طاهر - وزير الشباب والرياضة علي النونو - وزير النقل فضل الجعدي - وزير النفط أحمد حامد لملس - وزير السياحة محمد حسين الدهبلي - وزير العدل يحي غالب الشعيبي

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