شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب جنوبي يكشف الحل الوحيد لكبح خطر الإخوان والحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الخليج 365 - خاص أكد السياسي الجنوبي هاني مسهور أن خطر الإخوان والحوثي لن ينهيه اتفاق الرياض.

Advertisements وقال مسهور إن الحل الوحيد لكبح هذا الشر هو عن طريق حظر كلتا الجماعتين الإرهابيتين. وكتب السياسي الجنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سيظل خطر الإخوان في المحافظات الجنوبية قائماً حتى وأن تم تنفيذ اتفاق الرياض بسحب مليشيات حزب الإصلاح من شبوة وأبين فالخطر يكمن في وجود حزب الإصلاح كذراع لتنظيم الإخوان شأنه شأن الحوثيين في شمال اليمن كذراع من أذرع إيران الإرهابية". وختم مسهور تغريدته بالقول: "الحل حظر حزب الإصلاح والحوثيين معاً".

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