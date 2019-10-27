رسمياً.. السعودية تحتل جنوب اليمن بدلاً عن الامارات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
أعلن تحالف العدوان على اليمن، اليوم الاحد، أن السعودية ستتولى قيادة قوات التحالف في مدينة عدن بدلاً عن الإمارات.
وجاء في البيان الصادر عن تحالف العدوان، إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.
واشار البيان الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن.
وكانت الإمارات سلمت عدة مواقع مهمة في مدينة عدن إلى قوات سعودية، حيث سحبت الامارات قواتها من قاعدة العند الجوية في لحج، ومن مطار عدن وميناء الزيت التابع لمصفاة عدن، وسلمت مواقعها لقوات سعودية.
وذكرت مصادر مطلعة أن قائدا سعوديا تسلم مهامه في المدينة رسميا الأسبوع الماضي.
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