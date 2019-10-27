اجتماع لوحدة تنسيق الأمن الغذائي بالمهرة لاقرار خطتها العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

عقدت وحدة تنسيق الأمن الغذائي بمحافظة المهرة اجمتعها لمناقشة واقرار خطتها العامة وكذا توزيع مهام أعضاء الوحدة للقيام بمهام الوحدة خلال الفترة القادمه في جمع وتحليل البيانات عن وضع الأمن الغذائي بالمحافظة .



هذا وقد تم في اللقاء الذي عقد بمكتب التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الاستاذ علي سالم بن محيسن بلحاف رئيس الوحدة نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المهرة مناقشة الخطة مع أعضاء الوحدة ووضع المقترحات المناسبة من أجل ضمان تنفيذها بشكل سلس وبما يخدم عمل الوحدة وتم اقرارها من قبل أعضاء الوحدة .

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مما يشار الية ان السلطة بمحافظة المهرة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة قد وقعوا اتفاقية دعم لوحدة الامن الغذائي بمحافظة المهرة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) الذي تاتي بتمويل و دعم من الاتحاد الاوربي ، حيث يأتي الاتفاق استجابة وتعزيز نظم معلومات الامن الغذائي والانذار المبكر ومعلومات الأمن الغذائي السائد والحاجة للحصول على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن الأمن الغذائي.

وسبق ذلك انشاء وحدة تنسيق الأمن الغذائي بمحافظة المهرة بقرار من محافظ محافظة المهرة الشيخ سعيد باكريت برئاسة الاستاذ علي سالم بن محيسن بلحاف وعضوية المكاتب ذات العلاقة بالأمن الغذائي ( مكتب التخطيط والتعاون الدولي ــ مكتب الصحة والسكان ـ مكتب الصناعة والتجارة ــ مكتب الزراعة والري ــ الجهاز المركزي للاحصاء ــ الهئية العامة للمصائد ) .

وتعمل الوحدة على جمع المعلومات المتعلقة بالامن الغذائي والتغذية وتحليلها واشراكها ونشرها وتساهم وحدة الامن الغذائي في توفير المعلومات الصحيحة على مستوى المحلي للمحافظة والمستوى الوطني لصانعي القرار لضمان وصولها الى المستخدمين النهائيين لتلك المعلومات .