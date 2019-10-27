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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع للاطباء والعاملين الصحيين بمستشفى الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - المهرة
بحضور محمد صالح التميمي رئيس نقابه موظفي مستشفى الغيضه المركزي عقدت بقاعه معهد العلوم الصحيه قياده نقابه العمال والموظفين الصحيين بمستشفى الغيضه اجتماعاً خاصاً لجميع الاطباء والعاملين الصحيين بمستشفى الغيضه المركزي .
في الاجتماع تم مناقشة العديد من القضايا والهموم والمشاكل التي يعاني منها الاختصاصيين والاطباء والعاملين الصحيين ، وقد اثري الاجتماع بالعديد من الاراء والمقترحات من قبل الحاضرين
وطالب المجتمعون باستحقاق جميع المطالب الخاصه بالاطباء والموظفين في المستشفى .
وخرج اللقاء بعدد من النقاط والتوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنيه ذات العلاقه.
ومن جانبه اكد الاخ محمد صالح التميمي رئيس نقابه العمال بمستشفى الغيضه المركزي ان الاجتماع عقد لغرض مناقشه جميع الهموم و الصعاب التي يعاني منها الاطباء وجميع موظفي المستشفى ،ومناقشة السبل التي من شأنها ان تسهم في رفع مستوى الخدمات الطبيه التي يقدمها المستشفى للمرضى .
وشكر رئيس النقابه بالمستشفى التميمي جميع الحاضرين على تلبيتهم دعوة النقابه والحضور ،داعياً جميع الموظفين الى التفاعل والحضور في اللقاءت القادمه باذن الله تعالى .
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