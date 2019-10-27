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مدير عام المسيلة يستلم إبتدائياً مشروع خط مياه منطقة حساي

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

مدير عام المسيلة يستلم إبتدائياً مشروع خط مياه منطقة حساي

الخليج 365 - المهرة

تسلم فضل صلاح الدحيمي مدير عام المسيلة، مشروع خط مياه منطقة حساي الذي بلغ طوله 5500 متر ، بأنانيب نوع بوبلين 4 إنش ، ويمتد من منطقة حضاتهم أخر مناطق م/ حضرموت إلى منطقة حساي م/ المسيلة شرقاً .

 

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حيث بلغت الكلفة التقديرية للمشروع ( 76323) دولار، بدعم من السلطة المحلية بمحافظة المهرة ، كما تم الضخ التجريبي عبر خط مياه المشروع لتأكد من فاعليتها أثناء الأستلام .

 

حضر عملية الأستلام كلّاً من عبدالرحمن عبدالله باعبّاد الأمين العام للمجلس المحلي م/ المسيلة ، والمهندس المشرف على المشروع أحمد المحفدي ، والمقاول المنفذ نائف عبدالله الصومل .

 

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