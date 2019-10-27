تربية المظفر وإدارة مدرسة خالد ابن الوليد تكرمان مدير قسم شرطة السواني.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ونائب مدير مكتب التربية بمديرية المظفر عبدالناصر الناظر وعضو المجلس المحلي بالمديرية صادق علي عبدالله ومدير مدسة خالد ابن الوليد تم صباح اليوم تكريم مدير قسم شرطة السواني الرائد إبراهيم المخلافي.



ويأتي هذا التكريم تقديرا وعرفانا للدور الذي قدمه مدير قسم شرطة السواني والمتمثل في حماية المدرسة خلال الخمس السنوات الماضية بعد الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإنقلابية حيث تم تسليم المدرسة لمكتب التربية وإدارة المدرسة وقد تم الحفاظ على كل المقتنيات والكتب والأدوات الدراسية دون أي نقص.

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وفي التكريم ألقيت العديد من الكلمات والتي عبرت عن الشكر الكبير وثمنت الجهود التي قام بها مدير قسم شرطة السواني الرائد إبراهيم المخلافي مؤكدين بأن الأجهزة الأمنية والمجتمع شركاء في حفظ الأمن والسكينة وأن العمل تكاملي بما يحفظ سلامة واستقرار المحافظة.