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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاوقاف والارشاد يلتقي قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سيئون
ناقش لقاء اليوم بسيئون ضم وزير الاوقاف والارشاد الدكتور القاضي احمد عطية ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اوضاع الاوقاف والارشاد بمديريات الوادي والصحراء .
و تطرق اللقاء الى جهود وزارة الاوقاف في تفعيل الاستثمار للوقف بما يساهم في تنميته و تحقيق أكبر عائد للوقف بما يتفق وأهداف ومقاصد الواقفين، إلى جانب الاستثمار في المجالات الاستثمارية التي تجيزها الشريعة الإسلامية.
و عبر معالي وزير الاوقاف والارشاد عن ارتياحه ما لمسه وشاهده من تعايش بين جميع المدارس الدينية بحضرموت انعكست في الحياة والعلاقات العامة بين المواطنين ، داعيا الخطباء والوعاظ الى الحفاظ عليها و تعزيز مبادئ الالفة والمحبة والسلام ونبذ العصبيات ، والتكاتف ولم الصفوف والعمل كفريق واحد مع قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على السكينة العامة و تنشيط التنمية .
بدوره استعرض الوكيل الكثيري جهود السلطة المحلية في تجاوز عدد من تحديات الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات المتاحة و تسخيرها في تحسين عدد من الخدمات العامة .
منوها الى ان السلطة تعمل عبر مكتب الاوقاف والارشاد من خلال عدد من اللقاءات على تعزيز التقارب بين جميع المكونات السياسية والدينية والاجتماعية في اطار توحيد الصف نحو البناء و التنمية .
حضر اللقاء مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت مراد صبيح .
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