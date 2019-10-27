وزير الاوقاف والارشاد يلتقي قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء اليوم بسيئون ضم وزير الاوقاف والارشاد الدكتور القاضي احمد عطية ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اوضاع الاوقاف والارشاد بمديريات الوادي والصحراء .



و تطرق اللقاء الى جهود وزارة الاوقاف في تفعيل الاستثمار للوقف بما يساهم في تنميته و تحقيق أكبر عائد للوقف بما يتفق وأهداف ومقاصد الواقفين، إلى جانب الاستثمار في المجالات الاستثمارية التي تجيزها الشريعة الإسلامية.

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و عبر معالي وزير الاوقاف والارشاد عن ارتياحه ما لمسه وشاهده من تعايش بين جميع المدارس الدينية بحضرموت انعكست في الحياة والعلاقات العامة بين المواطنين ، داعيا الخطباء والوعاظ الى الحفاظ عليها و تعزيز مبادئ الالفة والمحبة والسلام ونبذ العصبيات ، والتكاتف ولم الصفوف والعمل كفريق واحد مع قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على السكينة العامة و تنشيط التنمية .

بدوره استعرض الوكيل الكثيري جهود السلطة المحلية في تجاوز عدد من تحديات الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد عبر الاستفادة من الامكانيات المتاحة و تسخيرها في تحسين عدد من الخدمات العامة .

منوها الى ان السلطة تعمل عبر مكتب الاوقاف والارشاد من خلال عدد من اللقاءات على تعزيز التقارب بين جميع المكونات السياسية والدينية والاجتماعية في اطار توحيد الصف نحو البناء و التنمية .

حضر اللقاء مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت مراد صبيح .