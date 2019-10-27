تكريم 288 حافظا وحافظة للقرآن الكريم بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع وادي حضرموت السبت، 288 حافظا وحافظة لكتاب الله و ثمان مجازات بالقراءات العشر و14 مجازا برواية حفص عن عاصم في احتفالها السابع عشر لخريجي الحلقات القرآنية المشرفة عليها الجمعية في عموم مناطق وادي حضرموت .



وفي الاحتفال الذي أقيم بالقاعة الكبرى بالمجمع الحكومي أعرب وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطيه عن سعادته بالمشاركة في تكريم حفظة القرآن الكريم معلنا تبرع الوزارة بمبلغ مليون ريال لدعم أنشطة وفعاليات الجمعية الخيرية لتعلمي القرآن الكريم .

منوها الى دور المهاجرين والدعاة من ابناء حضرموت في نشر الاسلام الى أدغال مختلفة بالعالم .

مؤكدا ان حضرموت ستظل الجامع والجامعة لكل المدارس العلمية والمذاهب الشرعية على الجميع الاستفادة منها كنموذج في التعايش والالفة والمحبة .

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فيما اعتبر وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري مشاركته فرحة الحفاظ بهذه المناسبة تشريف عظيم شاكرا الجهود المبذولة من قبل القائمين على الجمعية في سبيل تخريج اعداد من الحفاظ متمنيا ان يجسد الخريجين تعاليم القرآن الكريم في تعاملاتهم مع الآخرين .

الى ذلك أوضح عميد دار المصطفى للدراسات الاسلامية الحبيب عمر بن حفيظ ان القران منهج حياة يجب على افراد المجتمع عكسه في معاملتهم و سائر امورهم في الحياة حتى ترتقي و تزكى نفوسهم و يعم الوئام والسلام والالفة بينهم .

وتطرق رئيس الجمعية الخيرية التعليم القرآن الكريم الدكتور عبد الوهاب المصباحي ورئيس فرع الجمعية بالوادي الشيخ صالح باجرش أن هذه الاعداد من الخريجين تعتبر ثمرة للشراكات التي أبرمتها الجمعية مع عدد من الجمعيات المهتمة ، مشيرين إلى أن هذا التكريم يعتبر رمزية للتنافس على القرآن الكريم حفظا ، كما أن المشاركة في هذا الاحتفال تعد إسوة برسول الله تجاه قراء القرآن الكريم لكون أن قراءة القرآن هي منحة ربانية للقراء .

وتخلل الاحتفال تقديم نماذج من حفظ القرآن الكريم لأربعة من الخريجين بينهم حافظة وكفيف ، إلى جانب تقديم قصيدة للامام الحداد قدمها المنشد علي حسان ، الى جانب عرض صور من ثمار حفاظ كتاب الله المتخرجين من الحلقات القرآنية خلال الاعوام الماضية .

حضر الاحتفال رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بالوادي والصحراء مراد صبيح وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية وقيادات منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وأولياء أمور المكرمين وأقاربهم واصدقائهم .