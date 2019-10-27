شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب التربية بشبوة يتسلم الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي بتكلفة 280 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الخليج 365 - شبوة تسلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة اليوم الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي الذي جرى تمويل طباعته من حصة المحافظة من مبيعات النفط بتكلفة 280 مليون ريال .

Advertisements وشدد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق على ضرورة استكمال طباعة ما تبقى منها في أقرب وقت ممكن. من جانبه أوضح مدير مكتب تربية شبوة محمد لملس بان الدفعة الاولى من الكتب تتمثل في 51 الف كتاب من اجمالي 687 الف كتاب جرى الاتفاق على طباعته. حضر الاستلام وكيلا المحافظة المساعدين ناصر القميشي وفهد الطوسلي ومستشار المحافظة مهدي الشطح وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة .

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