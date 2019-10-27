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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشروع المساحة الصديقة للطفل بشرق حضرموت.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 - غيل بن يمين
افتتح الدكتور عدنان حمران المدير العام لمديرية غيل باوزير بمعية الأستاذ أحمد الجوهي مدير مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمديرية غيل باوزير مشروع المساحة الصديقة للاطفال بمدينة غيل باوزير الذي تنفذه مؤسسة أثر التنموية بتمويل منظمة اليونيسيف.
وطاف المدير العام لمديرية غيل باوزير ومرافقيه على اروقه مشروع المساحة الصديقة التي تشمل ركن الرسم والكولاج وركن الدمى ومسرح العرائس والقصص والحكواتي وركن الألعاب الشعبية معرين عن شكرهم لاقامة مثل هذه المشاريع التي لها انعكاسات في حياة الأذفال بالجوانب النفسية والسلوكية والاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى تنمية وتطوير الأطفال سلوكيا وتعليميا ومهاريا بأساليب حديثة وكذلك توفير بيئة آمنة للأطفال من الجنسين من سن 4 - 18 سنة.
وتعد مثل هذه المشاريع التي تسهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وصقل مواهبهم وتكوين شخصية الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال تديبهم على برامج وأنشطة ومهارات حديثة.
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