أمجد طه: سقط الإخوان ومشروع نظام قطر في اليمن وتوحدت الصفوف ضد يد إيران 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الدوحة عدن - الخليج 365 قال المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم سقط الإخوان المسلمين ومشروع نظام قطر في اليمن.

Advertisements وأضاف طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وانتصرت مناطق الجنوب المحررة وعلى رأسها عدن على المخططات الخبيثة". ومضى "اليوم نجح التحالف العربي بقيادة السعودية العظمى وجهود الإمارات في كبح الإرهاب واستبداد الإخوان". واختتم "وتوحيد الصفوف ضد الحوثي يد إيران في صنعاء".

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