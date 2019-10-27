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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. هل توثر الحالة المدارية "كيار" على مناطق اليمن؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
سقطرى - الخليج 365
كشف مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، آخر المستجدات بشأن الحالة المدارية "كيار".
وبحسب المركز، تصنف في آخر تقرير على أنها عاصفة إعصارية عاتية برياح مصاحبة 225 كيلومتر في الساعة وسرعة رياح قصوى تصل إلى 250 كيلومتر تتمركز شرق وسط بحر العرب على بعد 1500 كيلومتر عن أقرب نقطة في أرخبيل سقطرى مع حركة ناحية شمال غرب بسرعة 13 كيلومتر في الساعة.
ومن المتوقع أن تتحول خلال الساعة القادمة إلى عاصفة إعصارية فوق العاتية وهي العاصفة السوبر وأعلى سلم تصنيف الأعاصير في منطقة المحيط الهندي.
ويتابع المركز الوطني الحالة المدارية على مدار الساعة وسوف يصدر التحذيرات حال حصل احتمال بتاثير مباشر أو غير مباشر على الجمهورية اليمنية.
وفيما يلي ننشر صورة توضح المسار الاولي المتوقع لهذه العاصفة الاعصارية وأحدث صور ستلايت لها.
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